رقم قياسي جديد لفيلم الرسوم المتحركة "Inside Out 2"

يواصل فيلم الرسوم المتحركة “Inside Out 2” كسر الأرقام القياسية بشباك التذاكر عقب طرحه بصالات السينما قبل أسبوعين.

بلغت عائدات الفيلم على مستوى العالم 77.9 مليون دولار، جمع منها 387.8 مليون دولار في صالات السينما الأمريكية، و411.9 مليونا في السوق الأجنبية، فيما قدرت تكلفته الإنتاجية بنحو 200 مليون دولار تقريبا، وفق موقع "بوكس أوفيس موجو".

بهذه الحصيلة يصبح “Inside Out 2” ضمن قائمة أعلى 10 أفلام رسوم متحركة حصدًا للإيرادات في أمريكا على مر التاريخ. وفق موقع “ديدلاين”.

سجل الفيلم أعلى افتتاحية له هذا العام، متجاوزًا فيلمي "Dune: Part Two" (82.5 مليون دولار) و"Godzilla x Kong: The New Empire" (80 مليون دولار). كما يعتبر الإصدار الوحيد لعام 2024، والأول منذ فيلم "Barbie" الصادر في يوليو الماضي، والذي تتجاوز افتتاحيته أكثر من 100 مليون دولار.

بجانب الأرقام السابقة، سجل الفيلم ثاني أكبر افتتاحية لعمل رسوم متحركة على الإطلاق، بعد الجزء الثاني من فيلم "Incredibles 2" (182.7 مليون دولار) عام 2018. كما سجل ثاني أكبر افتتاحية في تاريخ استديوهات "بيكسار"، خلف فيلم "Incredibles 2"، ورابع أفضل افتتاح لفيلم ذات تصنيف "PG" بعد فيلم "The Lion King" لعام 2019 (191 مليون دولار)، و"Incredibles 2" و"Beauty and the Beast" لعام 2017 (174 مليون دولار).

في الجزء الجديد من الفيلم، يعود فيلم ديزني وبيكسار "Inside Out 2" في ذهن المراهقة الحديثة "رايلي" بينما يخوض المقر الرئيسي تدميراً مفاجئاً لإفساح المجال لشيء غير متوقع على الإطلاق: مشاعر جديدة! فرح، حزن، غضب، خوف واشمئزاز، الذين كانوا يخوضون عملية ناجحة على جميع الأصعدة منذ وقت طويل، يعجزون عن تحديد مشاعرهم لدى وصول القلق. ويبدو أنها ليست بمفردها، فقد أحضرت معها الإحراج والغيرة والحسد.