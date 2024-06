6 فيتامينات تعزز صحة شعرك خلال الصيف.. تعرفي عليها

تساقط الشعر في فصل الصيف تحديدًا، مشكلة شائعة تواجهها العديد من الفتيات والسيدات، نظرًا للتعرق الشديد وغطاء الرأس لدى غالبية الفتيات، وهناك اساب أيضًا تتراوح بين الوراثة والتوتر وسوء التغذية، وأبرز تلك العوامل الغذائية التي تلعب دوراً كبيراً في صحة الشعر هي الفيتامينات، حيث يمكن أن يؤدي نقص بعض الفيتامينات الحيوية إلى ضعف الشعر وتساقطه بشكل ملحوظ.

فالفيتامينات تلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على صحة الشعر، وفهم كيفية تأثيرها على الشعر يمكن أن يكون مفيداً للحفاظ على جمال وقوة الشعر، وتقدم لكم “البوابة نيوز” أبرز 6 فيتامينات أساسية تلعب دوراً كبيراً في صحة الشعر وكيفية تأثير نقصها بشكل عكسي

1. فيتامين D: يلعب فيتامين D دوراً هاماً في صحة بصيلات الشعر، حيث يساعد في تحفيز نمو الشعر من خلال تنظيم دورة حياة البصيلات. نقص فيتامين D يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر وزيادة الهشاشة، فيمكن الحصول على فيتامين D من التعرض لأشعة الشمس ومن بعض الأطعمة المدعمة بالفيتامين D.

2. فيتامين B7 (البيوتين): البيوتين مهم لتعزيز قوة ومرونة الشعر، حيث يعاني الأشخاص الذين يعانون من نقص البيوتين من تقصف الشعر وتساقطه. يمكن العثور على البيوتين في البيض والمكسرات والبذور.

3. فيتامين B12: يساهم فيتامين B12 في تكوين خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى فروة الرأس. نقصه يمكن أن يؤدي إلى ضعف تدفق الدم إلى فروة الرأس، مما يسهم في ضعف الشعر وتساقطه، يمكن الحصول على فيتامين B12 من اللحوم والأسماك والبيض.

4. فيتامين C: يعمل فيتامين C كمضاد أكسدة ويساعد في إنتاج الكولاجين، الذي يعتبر أساسياً لصحة الشعر، حيث يعمل نقص فيتامين C على تقصف الشعر وزيادة تساقطه، والفواكه الحمضية والفلفل الأحمر هي مصادر غنية بفيتامين C.

5. فيتامين E: يعمل فيتامين E كمضاد أكسدة قوي يساعد في حماية خلايا فروة الرأس من التلف، ونقص هذا الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى تدهور صحة فروة الرأس وبالتالي تساقط الشعر، يمكن الحصول على فيتامين E من الأطعمة مثل المكسرات والبذور والزيوت النباتية.

6. فيتامين A: يلعب فيتامين A دوراً رئيسياً في نمو الشعر والحفاظ على صحة فروة الرأس، ومع ذلك، يجب أن يتم تناوله بحذر لأن كل من نقص وزيادة فيتامين A يمكن أن يسبب مشاكل للشعر، يمكن الحصول على فيتامين A من الخضروات الورقية الخضراء والجزر والبطاطا الحلوة.

وللتأكد من الحصول على كميات كافية من هذه الفيتامينات التي الحفاظ على صحة الشعر والوقاية من تساقطه، ينبغي تضمين هذه الفيتامينات في نظامك الغذائي بشكل منتظم، وفي حالة الشك في وجود نقص في أي منها، يجب استشارة الطبيب للحصول على النصائح المناسبة والمكملات الغذائية إذا لزم الأمر بالاهتمام بالتغذية السليمة والصحية، يمكنك تعزيز صحة شعرك والحفاظ على جماله طوال الوقت.