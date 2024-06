جينيفر لورانس تشارك في بطولة فيلم الجريمة "The Wives"

انضمت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار جينيفر لورانس، إلى طاقم فيلم الجريمة والغموض "The Wives" والذي استحوذت عليه شركة “آبل بلس” واستديوهات “A24”.

ووفق موقع “فارايتي”، لم يتم الكشف عن تفاصيل القصة بعد، لكن يقال إن الفيلم مستوحى من المسلسل التلفزيوني "Real Housewives" الذي يركز على التصرفات الغريبة للنساء الأثرياء في مواقع مختلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

تتضمن قائمة “آبل بلس” المقبلة فيلم “Fly Me to the Moon” بطولة سكارليت جوهانسون وتشانينج تاتوم؛ وفيلم “The Instigators” بطولة مات ديمون وكيسي أفليك للمخرج دوج ليمان؛ كما يتعاون براد بيت والمخرج جوزيف كوسينسكي في فيلم جديد عن “فورمولا 1”.

وكانت آخر أعمال جينيفر لورانس، من خلال فيلم الكوميديا “No Hard Feelings”، وتدور أحداثه حول “مادي” والتي تصبح على وشك فقدان المنزل الذي تربت داخل جدرانه، فتقرر المشاركة في خطة لمساعدة عائلة ثرية ومواعدة ابنهم الانطوائي "بيرسي" والبالغ من العمر 19 عامًا، ولكن سرعان ما تكتشف "مادي" أن مهمتها ليست سهلة.