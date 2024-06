تعرف على نظام بطولة "العظماء الثمانية" للإسكواش

تنطلق فعاليات بطولة PSA World Tour Finals "العظماء الثمانية"، من يوم 18 وحتى 22 يونيو الحالى، والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام، بنظام معين.



وجاء نظام بطولة "العظماء الثمانية"، كالتالى :



يتم تقسيم الثمانية لاعبين والثمانية لاعبات على مجموعتين A و B، ويتم بنظام القرعة حسب ترتيب اللاعب من 1 إلى 8.

ويوضع رقم 1 فى مجموعة و رقم 2 فى المجموعة الأخرى، ثم نفس الأمر مع 3 و 4 ، ثم مع رقم 5 و رقم 6، ثم أخيرا مع رقم 7 و رقم 8 .

بعد تقسيم المجموعات تحدد مبارياتها بنظام الدورى بحيث يلتقى كل لاعب بالثلاث لاعبين الآخرين .



نظام أشواط المباراة

المباريات فى دورى المجموعة بنظام Best of 3 أى يكفى اللاعب أن يفوز بشوطين ليفوز بالمباراة .



نظام حصد النقاط

يحصل كل لاعب على 4 نقاط فى حالة فوزه بنتيجة 2-0 .

ويحصل على 3 نقاط فى حالة فوزه بنتيجة 2-1 .

ويحصل على نقطة واحدة فى حالة خسارته بنتيجة 1-2 .

ولا يحصل على أى نقاط فى حالة خسارته بنتيجة 0-2 .



الدور نصف نهائى والنهائى :

أول مجموعة A يتقابل مع ثانى مجموعة B والعكس والمباراة Best of 3 أيضاً .

يلتقى الفائزان فى نهائى البطولة بنظام Best of 5 العادى .



نقاط البطولة التى يحصل عليها اللاعب واللاعبة وتضاف إلى التصنيف العالمى :



1000 نقطة للفائز باللقب، يضاف إليها 200 نقطة لوصوله للدور نصف نهائى، و 150 نقطة عن كل فوز حققه فى دورى المجموعات .

كما يحصل اللاعب الفائز باللقب على بونص اضافى فى حالة فوزه فى الثلاث مباريات فى دورى المجموعات .

550 نقطة لوصيف البطولة و يضاف إليها النقاط المذكورة سابقاً (200 للدور نصف نهائى و 150 نقطة عن كل فوز) .