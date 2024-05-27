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الإثنين 27 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الكويت تدين العدوان الإسرائيلي على خيام النازحين في مدينة رفح

وزارة الخارجية الكويتية
وزارة الخارجية الكويتية
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أدانت وزارة الخارجية الكويتية، العدوان الإسرائيلي على خيام النازحين في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة؛ والذي أودى أمس بحياة عشرات الضحايا بينهم أطفال ونساء.

وأكدت "الخارجية الكويتية"، في بيان اليوم الاثنين، أن ما تقوم به قوات الاحتلال ضد العزل من الفلسطينيين يكشف وبشكل جلي ارتكابها وأمام العالم أجمع، لإبادة جماعية غير مسبوقة وجرائم حرب صارخة.

وأشار البيان إلى أن ذلك يستدعي تدخلا فوريا وحازما من المجتمع الدولي لإلزام تلك القوات بالانصياع لكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار محكمة العدل الدولية الواضح والصريح بضرورة وقف استهداف مدينة رفح وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
 

وزارة الخارجية الكويتية العدوان الإسرائيلي خيام النازحين في مدينة رفح