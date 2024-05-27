الكويت تدين العدوان الإسرائيلي على خيام النازحين في مدينة رفح

أدانت وزارة الخارجية الكويتية، العدوان الإسرائيلي على خيام النازحين في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة؛ والذي أودى أمس بحياة عشرات الضحايا بينهم أطفال ونساء.

وأكدت "الخارجية الكويتية"، في بيان اليوم الاثنين، أن ما تقوم به قوات الاحتلال ضد العزل من الفلسطينيين يكشف وبشكل جلي ارتكابها وأمام العالم أجمع، لإبادة جماعية غير مسبوقة وجرائم حرب صارخة.

وأشار البيان إلى أن ذلك يستدعي تدخلا فوريا وحازما من المجتمع الدولي لإلزام تلك القوات بالانصياع لكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار محكمة العدل الدولية الواضح والصريح بضرورة وقف استهداف مدينة رفح وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

