الأونروا: أعداد قتلى القصف الإسرائيلي لخيام النازحين في رفح يتجاوز 100 شخص

الإثنين 27/مايو/2024 - 10:01 ص

أكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة "الأونروا"، الدكتور عدنان أبو حسنة أن أعداد القتلى والجرحى جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين في رفح قد يتجاوز 100 شخص.

وقال الدكتور عدنان أبو حسنة - في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز عربية) اليوم الاثنين - "إن القصف الإسرائيلي طال منطقة قريبة من مخازن تابعة لنا، كما استهدف منطقة مكتظة بالنازحين"، مشيرا إلى أن إسرائيل قصفت منطقة مصنفة على أنها "آمنة".

وأضاف أن المنطقة التي قصفت كانت تضم أعدادا كبيرة من الخيام البلاستيكية، الأمر الذي تسبب في نشوب حرائق كبيرة"، مؤكدا أنه تم السيطرة على الحرائق ولكن المنطقة باتت مدمرة بشكل كبير.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قد أعلن أمس أن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين في رفح بشكل متعمد، هي مجزرة فاقت كل الحدود، وتتطلب تدخلا عاجلا لوقف هذه الجرائم التي تستهدف الشعب الفلسطيني فورا.

