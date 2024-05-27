تعرف على أسباب الإصابة بنزلات البرد المتكررة حتى في فصل الصيف

إذا تعرضت لإصابات متكررة من البرد حتى في فصل الصيف ولم يمر وقت طويل من الشفاء من دور البرد حتى يصاب باخر والامر بالتأكيد يعود لأسباب مختلفة فهو أمر غير طبيعي يحتاج الشخص لمراعاة عدة أمور حتى يحافظ الشخص على جسمه من الإصابات بالبرد المتكرر والتي تضعف المناعة وتؤثر على صحة الجسم وفقا لموقع healthline الطبي.

-أسباب الإصابة بنزلات برد متكررة:

التعامل بكثرة مع الأطفال فالكثير منهم يصاب بنزلات برد وينقل العدوى الى الكبار.

الاختلاط بالمجتمع بشكل كبير والتعامل مع اشخاص يوميا.

ضعف المناعة وبالتالي عدم قدرة الجسم على مقاومة الفيروس.

العادات اليومية الغير صحية من تناول طعام غير صحي وعدم الحفاظ على صحة الجسم.

شرب السجائر.

التعرض لمسببات حساسية الانف وقت تغير الفصول وقد يخلط الشخص بينها وبين والاصابة بالبرد.

-اعراض الإصابة بنزلات البرد:

سيلان الأنف

العطس

السعال

احتقان الانف

احتقان الحلق

تغير الصوت

صداع

الم في الجسم

ارتفاع درجة الحرارة

الشعور بالتعب والاجهاد



-طرق الوقاية:

تناول فيتامين سي من الخضروات والفواكه.

تناول نظام غذائي صحي يقوي المناعة.

عدم التدخين.

غسل اليدين بشكل صحيح طوال اليوم.

ممارسة الرياضة.

تناول فيتامين د.

النوم بشكل منتظم.

تناول مشروبات صحية منها الشاي الأخضر وعصير البرتقال والليمون.

النظافة جيدة للصحة ويفضل الاستحمام يوميا.

تقليل التعامل مع الأطفال.

تقليل الاختلاط في الازدحام.

التعرض لأشعة الشمس في أوقات صحيحة

تغطية الفم والانف في المناطق المزدحمة.

حمل الكحول وتعقيم الاسطح قبل لمسها باليد.