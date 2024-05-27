وزير الكهرباء: قبل نهاية العام الجاري سنضع حدًا لتخفيف الأحمال عن الحد الحالي

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إنه تم تأجيل رفع أسعار الكهرباء عدة مرات، ومن المهم ان يعرف المواطن ان تكلفة انتاج كيلو وات من الكهرباء حوالي 223 قرش لكل كيلو وات ساعة، ونبيعه للشريحة الأقل بـ 58 قرش.

وتابع شاكر خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على سي بي سي، أن متوسط سعر البيع الحالي 126 وبالتالي متوسط دعم الدولة حوالي جنيه لكل كيلو وات من الكهرباء.

وأردف أنه يوجد الان جهود لتقليل الفجوة التمويلية، وعدم رفع الأسعار بشكل يؤثر على محدودي الدخل.

وواصل وزير الكهرباء أنه قبل نهاية العام العالي نسعى لتخفيف فترات الأحمال عن الوضع الراهن، معقبا:" قبل نهاية العام الجاري سنضع حدًا لتخفيف الأحمال عن الحد الحالي".

واختتم أن الدولة لم تألو جهدا في تقوية قدرات شبكات التوليد ورفع مستوى الكفاءة، منوها أن إجمالي الاستثمارات في تعزيز وتحديث شبكة النقل وصلت لحوالي 116 مليار دولار.