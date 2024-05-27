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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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فضائيات

وزير الكهرباء: تخفيف الأحمال يصل من 2 إلى 3 جيجاوات يوميا

الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
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قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، علينا ألا ننسى وضع الكهرباء في 2014 ووجود عجز يتجاوز 6 آلاف ميجا وات، منوها ان تخفيف الأحمال الحالي اليومي عبارة عن من 2 لـ 3 جيجا وات هدفه توفير الوقود وسيكون لفترة محدودة من الزمن.

وتابع شاكر خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على سي بي سي:" تخفيف الأحمال يصل من 2 إلى 3 جيجاوات يوميا ونحاول الإلتزام بتخفيف يوميا لمدة ساعتين على أقصى تقدي".

وأردف اننا لا نألو جهدًا في تحسين الأداء وسد الفجوة التمويلية للحد من تخفيف الأحمال، مشيرا الى ان المدة القصوى لاستمرار تخفيف الأحمال ستكون بنهاية العام الجاري.

وأشار وزير الكهرباء أنه تم عمل خرائط لشركات التوزيع في قطع الكهرباء، مشيرا إلى أنه يوجد منظومة معينة متحكمة في الامر، ويوجد أماكن لا ينقطع عنها الكهرباء على الإطلاق.

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