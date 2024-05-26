الأردن وبريطانيا يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة

بحث الأردن وبريطانيا الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، في بروكسل، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللورد أحمد طارق.

وتناول الاجتماع -طبقًا لبيان وزارة الخارجية الأردنية- تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين، والجهود المبذولة لحل الأزمات في المنطقة.