محافظ المنيا يوجه بتسهيل إجراءات التصالح للمواطنين

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة، عقب حركة التنقلات الأخيرة لعدد من رؤساء المراكز، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الهامة، وللوقوف على أهم التحديات التي تواجههم أثناء تنفيذ مهامهم الوظيفية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة.

تابع المحافظ خلال اجتماعه مع رؤساء المراكز، الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين خلال عملية استقبال طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية لاستيفاء أوراق ملفات التصالح على مخالفات البناء وذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة في ملف قانون التصالح في مخالفات البناء وتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن مشددا على ازالة اى مخالفات بناء فى المهد تفعيلا للقرلرات 73/ 72.

ووجه المحافظ بتذليل أي عقبات أمام المواطنين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح، مشيرًا إلى تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات المهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء، وتيسير الإجراءات على المواطنين، للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

وأكد المحافظ على ضرورة التفاعل مع الأهالى بنطاق مراكز وقرى المحافظة فى مشاكلهم اليومية للتعرف عن قرب على القضايا التي تشغل المواطنين، والمتابعة الميدانية المستمرة للخدمات العامة، وسرعة حل شكاوى ومشاكل المواطنين، مع ضرورة تفعيل مبدأ الثواب والعقاب من خلال تحفيز وتشجيع المتميزين ومجازاة ومعاقبة المقصرين.