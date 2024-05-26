مستشار الأمن القومي العراقي: لن نسمح بأن تكون أراضينا منطلقا للجماعات الإرهابية

أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن موقف العراق ثابت بعدم السماح بأن تكون الأراضي العراقية منطلقا للجماعات الإرهابية والمُحظورة التي تشكل خطرًا على أمن البلدين والمنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن ذلك جاء خلال لقاء الأعرجي، مع السفير التركي في بغداد علي رضا غوناني، حيث بحثا تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين واستمرار التعاون البناء في الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف، أن "اللقاء تناول مخرجات زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأخيرة إلى بغداد وأهمية متابعة مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الزيارة".