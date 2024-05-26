سلة الأهلي يودع الدوري الأفريقي بعد الخسارة من بطل ليبيا

ودع الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بطولة الدوري الأفريقي bal بعد الخسارة أمام أهلي بنغازي الليبي بنتيجة 86-77 في المباراة، التي أقيمت بينهما اليوم الأحد في ربع النهائي من البطولة، التي تستضيفها مدينة كيجالي في رواندا.

وكان الأهلي حصد لقب بطولة الدوري الأفريقي “البال” في العام الماضي، بعد الفوز على داونز السنغالي في المباراة النهائية لبطولة الدوري الأفريقي لكرة السلة، الذي ينظم بالتعاون مع bal.

انتهى الربع الأول من مباراة الأهلي وأهلي بنغازي بتقدم الفريق الليبي بفارق نقطة وحيدة بنتيجة 15-14 بعدما قدم كلًا الفريقين أداءً مميز في المباراة في الفترة الثانية، كانت اللقاء مثيرًا وانتهى بفارق نقطتين لفريق أهلي بنغازي أيضا.

في الفترة الثالثة، رفع أهلي بنغازي الفارق إلى 11 نقطة في منتصف الفترة بنتيجة 50-39، قبل أن يقلص الأهلي الفارق وتنتهي الفترة الثالثة بنتيجة 55-49.

وفي الفترة الرابعة كان التفوق أكثر لصالح أهلي بنغازي بفضل اللاعبين المحترفين، ووصل الفارق إلى 15 نقطة بالتفوق 78-65، قبل أن يحاول الأهلي العودة في المباراة، ويقلص الفارق لست نقاط قبل النهاية بأقل من دقيقة، قبل أن يحصد أهلي بنغازي الفوز بنتيجة 86-77.