صحة المنوفية: التشديد على ضرورة تنشيط الترصد بالوحدات الصحية والعيادات الخارجية بالمستشفيات

عقدت اليوم إدارة الوبائيات والترصد بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية ، اجتماعها الدوري مع مسئولي الترصد بالمستشفيات والإدارات الصحية بالمنوفية، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تنشيط ترصد الأمراض الوبائية والمعدية وذلك لسرعة الإبلاغ والاستجابة وإتخاذ كافة التدابير الوقائية والإحترازية .

وناقشت الدكتورة عبير نشأت مدير إدارة الترصد بالمديرية عدد من المحاور منها عرض تحليل بيانات ومؤشرات الترصد NEDSS من أول العام وحتي 15 مايو 2024 .

كما تم التشديد على ضرورة تنشيط الترصد بالوحدات الصحية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والتسجيل الفوري علي البرنامج مع التحديث الدوري للحالات من نتائج للعينات أو نتيجة الخروج، وضرورة عمل فرق ترصد بمستشفيات الرمد لرصد حالات حمي الوادي المتصدع والتراكوما .



و شددت نشأت على ضرورة عمل التقصيات الوبائية والإجراءات الوقائية لجميع الحالات واجبة التقصي سواء مشتبه أو محتمل أو مؤكد في التوقيتات المحددة مع تسجيل التقصيات علي برنامج NEDSS والاحتفاظ بنسخ ورقية بالملفات ومطابقتها بالبرنامج، وضرورة تحليل البيانات بمعرفة الإدارات الصحية كل شهر وربع سنوي لاكتشاف أي ملاحظات وتلافيها فوراً منذ بداية العام ، كما تم التنبيه بتنشيط ترصد الأمراض التنفسية الحادة وإنفلونزا الطيور و وتدريب الفريق الطبي على تعريف الحالة وبروتوكول التعامل مع الأمراض التنفسية الحادة .

وحللت الدكتورة هند سمير حسن ، مسؤول الترصد بالمديرية بيانات الأحداث الصحية المسجلة على برنامج EBS وتم شرح طرق الإبلاغ والأحداث الصحية التي تؤثر على الصحة العامة وضرورة تنشيط الترصد القائم علي الحدث والمتابعة الدورية للأحداث وضرورة عمل كل الإجراءات من تصفية وتحقق واستجابة في المواعيد المحددة.

كما تولى مصطفى زكريا مراقب أول الترصد بالمديرية ، شرح ومناقشة أهم السلبيات التي يتم اكتشافها من تحليل البيانات وكيفية تلافيها وعدم تكرارها .