زي النهارده.. مصر تنضم لـ عصبة الأمم.. عودة مدينة العريش إلى السيادة المصرية

تمر علينا اليوم الأحد الموافق يوم 25 شهر مايو أحداث سياسية وفنية ورياضية وتاريخية هامة ونقدم لكم أبرزها:



في عام 1312 السلطان المغولي محمد خدابنده أولجايتو يقوم بحملة عسكرية للاستيلاء على بلاد الشام.

وفي عام 1865 انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية التي اشتعلت بين ولايات الشمال وولايات الجنوب سنة 1861 بانتصار الولايات الشمالية، وأدت هذه الحرب إلى مقتل ما يقرب من نصف مليون أمريكي وإنهاء الرق في الولايات المتحدة.

وفي عام 1882 رئيس وزراء مصر محمود سامي البارودي يستقيل إحتجاجا على قبول الخديوي توفيق مطالب إنجلترا وفرنسا بإبعاد أحمد عرابي عن مصر.

في عام1908 - اكتشاف البترول بكميات وفيرة في إيران.

1923 - المملكة المتحدة تقرر أن يكون شرق الأردن دولة متمتعة بالحكم الذاتي يحكمها الأمير عبد الله بن الشريف حسين بن علي تحت اسم إمارة شرق الأردن.

في عام 1937 مصر انضمت الي عصبة الأمم.



1942 - بدء معركة عين الغزالة ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية.

وفي عام 1954 - كمال الملاخ يكتشف مراكب الشمس بالهرم.

وفي عام 1959 - اللجنة الأولمبية الدولية تقر اختيار طوكيو لعقد دورة الألعاب الأولمبية لعام 1964.

وفي عام 1966 - الإعلان عن استقلال غيانا عن المملكة المتحدة.

1970 - نجاح طيران أول طائرة ركاب أسرع من الصوت في الاتحاد السوفيتي.

1979 - عودة مدينة العريش إلى السيادة المصرية بموجب اتفاقية كامب ديفيد.

1991 - سقوط طائرة تابعة لخطوط لاودا للطيران النمساوية قرب بانكوك عاصمة تايلاند وأسفرت عن مصرع 223 شخص.

1993 - المحكمة العليا في باكستان تعيد نواز شريف للسلطة وتتهم رئيس باكستان بتجاوز سلطاته.

2011 - صربيا تعلن عن اعتقال القائد العسكري السابق لصرب البوسنة الجنرال راتكو ملاديتش الذي يلاحقه القضاء الدولي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

2015 -موجة حر في الهند تقتل على الأقل 2500 شخص.

أحداث رياضية

2018 - تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2018 للمرة الثالثة على التوالي والثالثة عشر في تاريخه بفوزه على نادي ليفربول 3–1 في النهائي.

2019 -فوز نادي الزمالك المصري ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية بعد تغلبه في النهائي على فريق نهضة بركان المغربي.

المواليد

يمر علينا اليوم الأحد الموافق26 شهر مايو ذكري ميلاد العديد من الشخصيات البارزة في مختلف المجالات ومنهم:



في عام 1478 ولد البابا كليمنت السابع، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

وفي عام 1566 ولد السلطان محمد الثالث، السلطان العثماني الثالث عشر.

وفي عام 1667 ولد أبراهام دي موافر، عالم رياضيات فرنسي.

1867 - ولدت الملكة ماري، زوجة جورج الخامس ملك المملكة المتحدة.

وفي عام 1907 ولد الشيخ أحمد حسن الباقوري، رجل دين مصري.

1946 - عزيزة راشد، ممثلة مصرية.



وفي عام 1957 ولد - علاء الأسواني، روائي مصري.

1959 - نادين، ممثلة سورية.

1967 -ميكا ياماموتو، صحفية يابانية.

هيلينا بونهام كارتر، ممثلة إنجليزية.

هيروكي توتشي، ممثل أداء صوتي ياباني.

1968 - الأمير فريدريك، ولي عهد الدنمارك.

1973 -ميسون عزام، إعلامية فلسطينية.



الوفيات

كما يوافقاليوم ذكري وفاة العديد من الشخصيات البارزة ومنها

950 - أبو جعفر النحاس، أحد أئمة اللغة والتفسير في القرن الرابع الهجري.

1172 - يحيى بن سعدون، فقيه ومفسر ومحدث وقارئ ونحوي أندلس.

1421 - السلطان محمد الأول، سلطان عثماني.

1512 - السلطان بايزيد الثاني، سلطان عثماني.

1693 - محمد بن الحسن الحر العاملي، عالم دين وفقيه ومرجع ومُحدِّث شيعي لبناني.

1863 - المفتي عبد الغني آل جميل، فقيه وعالم وخطاط وشاعر وسياسي عراقي.

1883 - عبد القادر الجزائري، مؤسس دولة الجزائر الحديثة وزعيم المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر.

1908 - غلام أحمد القادياني، مؤسس الفرقة الأحم

1976 - مارتن هايدغر، فيلسوف ألماني.

1989 - دون ريفي، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.

1996 - حسام مهيب، رائد الرسوم المتحركة والخدع السينمائية والإعلانات، مصري.

2006 - عبد العزيز المنصور العرفج، مخرج كويت

2014 - فايزة كمال، ممثلة مصرية.

2015 - منقذ العلي، مذيع رياضي سوري.