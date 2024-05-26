صحة المنوفية: اجتماع فريق التطعيمات بإدارة الأمراض المعدية

عقدت اليوم إدارة التطعيمات بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، إجتماع تدريبي لمناقشة ما تم فى ملف وثائق الاشهاد على خلو مصر من الحصبة والحصبة الألمانى بقيادة الدكتورة منة الله السيد مسئول التطعيمات ، و أشرف زكريا مراقب التطعيمات وفريق التطعيمات بالمديرية ، بحضور الدكتورة عبير نشأت مدير إدارة الأمراض المعدية ، وكذلك مراجعة أعمال التطعيمات الروتينية والميكنة ومناقشة آخر تعليمات الوزارة فيما يخص ملف التطعيمات .

أكدت الدكتورة عبير نشأت ، أهمية الإنتهاء من تطعيمات المدارس بانتهاء إمتحانات الطلبة فى المدارس مؤكدة على ألا تقل النسبة عن ٩٥% للحفاظ على أبناءنا فى مختلف المراحل التعليمية .

كما ناقشت الدكتورة منة الله السيد ، إستعداد المحافظة لمراجعة وثائق الاشهاد والوقوف على جاهزية الإدارات والوحدات الصحية كما استعرضت أهم الملاحظات والتعليمات فيما يخص التطعيمات الروتينية وميكنة التطعيمات مؤكدة على ضرورة واستمرار التسجيل اللحظى للتطعيمات الروتينية امتداداً لرؤية مصر ٢٠٣٠ .

وشدد أشرف زكريا ، على ضرورة متابعة الأطفال المتغيبين عن التطعيم واستدعائهم لضمان نسبة تغطية مرتفعة للتطعيمات الروتينية .

وقدمت الدكتورة عبير نشأت والدكتورة منة الله السيد ، الشكر والتقدير لكافة فرق التطعيمات بالمديرية والإدارات ومكاتب الصحة والوحدات الصحية على المجهود المبذول لاستمرار تقديم الخدمة على مستوى عال ومتميز على كافة المستويات .

إنتهاء فعاليات البرنامج التدريبي المقدم ل 70 متدرب من فرق مكافحة العدوى بجميع المستشفيات

اكدت رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، على ضرورة العمل على رفع كفاءة الأطقم الطبية فى خطة التدريب المستمر لوزارة الصحة، جاء ذلك خلال ختام فعاليات البرنامج التدريبى المقدم لفرق مكافحة العدوى بالمستشفيات " أطباء - تمريض ".

أوضحت خضر أنه تم عقد تدريب مكثف علي مدار ثلاث أيام بقاعة التدريب بمستشفي حميات منوف ، حيث قامت إدارة مكافحة العدوى بقيادة الدكتورة رشا فخر الدين ، بتدشين عدة محاضرات تدريبية تناولت آخر التحديثات الواردة من الوزارة بخصوص برنامج ترصد عدوى المستشفيات ونماذج الإداريات المستحدثة واحتياطات العزل وجميع إجراءات مكافحة العدوى داخل أقسام الرعاية والحضانات والعمليات .