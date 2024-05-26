تحت شعار "حقك تنظمي".. انطلاق فاعليات المرحلة الأولى للحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بقضايا السكان وتسعى إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من أثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع، مشيداً بمبادرات وزارة الصحة والتي تستهدف توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين لتخريج أجيال سليمة قادرة على العمل والإنتاج وتنمية المجتمع.

من جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى انطلاق فاعليات المرحلة الأولي للحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" اليوم الاحد وذلك من وحدة طب الأسرة بقرية هرية رزنه التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق وتستمر على مدار 5أيام في الفترة من 26 إلى 30 مايو 2024 بالإدارات الصحية بـ ( الزقازيق - القنايات – مشتول السوق - العاشر من رمضان – القرين – بلبيس – ديرب نجم – منشأة أبو عمر – الحسينية – منيا القمح) وذلك لتقديم الخدمات الطبية للسيدات من خلال عيادات تنظيم الاسرة الثابتة والمتنقلة والتي تضم تخصصات متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال وتقديم وسائل تنظيم الأسرة بمعرفة الأطباء وأخصائيات النساء والتوليد ومقدمي الخدمة المدربون على أعمال الحملة لتحقيق المستهدف منها ولضمان وصول الخدمة للمناطق النائية والعشوائية والقري بجميع أنحاء المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه جاري تنظيم معارض دائمة لنوادي المرأة بكل إدارة صحية بالمحافظة، وذلك بالوحدات المميزة ذات الإقبال العالي لتشجيع السيدات بالقرى عضوات نادي المرأة بهذه الوحدات على العمل وتحسين مستوي الدخل.

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية أنه سيتم تقديم الخدمات بالمرحلة الثانية للسيدات من خلال 249 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي و15عيادة طبية متنقلة ومشاركة 114 طبيب مدرب و 321 ممرضة و 206 رائدة ريفية ومثقفة سكانية، تم تدريبهم علي أعمال الحملة وكذلك تفعيل دور الرائدات الريفيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

يذكر أن المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمي" سوف يتم تنظيمها علي مدار 5 أيام في الفترة من 2 الي 6 يونيو القادم بالإدارات الصحية بـ ( كفر صقر- فاقوس – الصالحية الجديدة – أولاد صقر- أبو كبير – ههيا – صان الحجر- الابراهيمية – أبو حماد).