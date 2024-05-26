مجلس إدارة القومي لعلوم البحار يعقد اجتماعه الدوري

عقد مجلس إدارة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايداليوم اجتماعه الدوري، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور عادل علي أحمد رئيس المعهد وبحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي والدكتور وليد الزواوي أمين عام المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والمستشار شريف مجدي المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والدكتور عبد الحميد عباس الدسوقي عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والسادة أعضاء المجلس.

فى بداية الاجتماع، وجه مجلس إدارة المعهد التهنئة للدكتورة سحر فهمي مهني رئيس شعبة المصايد الأسبق بالمعهد لبلوغ سيادتها درجة أستاذ متفرع، مثمنين جهودها المثمرة خلال فترة رئاستها للشعبة وما قدمته من إنجازات للمعهد ومتمنيين لسيادتها دوام التوفيق في مسيرتها العملية والبحثية.

استهل الدكتور عادل علي أحمد رئيس المجلس الجلسة بالتأكيد على ضرورة الاستفادة من جهود المعهد الرامية إلى تلبية احتياجات الدولة، مشيرًا إلى توقيع المعهد عددًا من برتوكولات التعاون على الصعيدين الدولي والمحلي من أهمها البروتوكول الموقع مع المعهد الدولي للمحيطات IOI بشأن إنشاء مركز تدريب بجمهورية مصر العربية، فضلًا عن برتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم مع اتحاد الصناعات المصرية والشركة المصرية للصيد ومعداته والهيئة العامة للأرصاد الجوية وجامعة دمنهور وجامعة بنها ومعهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس والمركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري.

وخلال الجلسة تم استعراض جهود المعهد في تأسيس "شركة علوم البحار للتنمية المستدامة" وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو الاستفادة من الابتكارات والاختراعات والامكانات المتاحة بالمعهد لزيادة القيمة المضافة. ومن جانبه أشاد الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي بمقومات إنشاء الشركة ودراسة الجدوى التي تأسست عليها مؤكدًا أنها تواكب توجه الدولة في خدمة اقتصاد المعرفة.

وخلال الإجتماع، قامت السيدة أ.د. عبير السحرتي نائب رئيس المعهد للشئون الفنية ومدير المكتب الفني بالمعهد بعرض أعمال المكتب الفني خلال الفترة الماضية وأوضحت سيادتها العديد من الموضوعات التي تناولها المكتب الفني بالإضافة إلي إيجاد حلول جذرية وتذليل بعض العقبات التي واجهت المعهد خلال تلك الفترة، ومن أهم هذه الموضوعات ربط المركز الوطني للبيانات البحرية بشبكات البيانات المصرية ذات الصلة مثل الشبكة القومية للزلازل لدعم المركز والسادة الباحثين بالمعهد، بالاضافة إلي تشكيل لجنتين من السادة أعضاء هيئة البحوث بفرع البحر الاحمر بالغردقة وفرع المعهد بالاسكندرية لعمل التقرير المطلوب عن انواع اسماك القرش وأماكن تواجدها وقد ذكرت ا.د. عبير السحرتى بعض التوصيات التى حصلت عليها ورفعها إلى المسئولين وأصحاب المصلحة ومتخذى القرار بالدولة. وبناءاً علي توصية المكتب الفني تم مخاطبة وزارة الدفاع لعمل دراسة لانشاء 2000 من بيوت الاسماك فى رأس الحكمة فى البحر المتوسط والساحل الشمالي. وجدير بالذكر أن رئيس المكتب الفني أشارت إلي تحديد عدد من النقاط لتعديل وتفعيل استراتيجيه المعهد لمدة خمس سنوات 2024/2029 للوصول إلى استراتيجية مثالية قابلة للتطبيق طبقا لتوجيهات السيد ا.د/ رئيس المعهد. كما أوضحت سيادتها أن المكتب قد قدم تقرير عن وحدات السكن الإدارى بالغردقة وجميع الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها من قبل الشئون القانونية بالمعهد ومتابعة سيادتها لهذه الإجراءات عن كسب.

وهنأ المجلس الدكتورة سوزان محمد الغرباوي نائب رئيس المعهد لريادة الأعمال وخدمة المجتمع ورئيس معمل الجيوفيزياء البحرية لاختيارها سفيرة للمناخ ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، واختيارها من قبل السلطة الدولية لقاع البحار بالأمم المتحدة ضمن برنامج See Her Exceed في مجال الاستكشافات البحرية في الدول النامية. بالإضافة إلى صدور عدد 2 براءة اختراع برقم 21050، 31261 من مركز التكنولوجيات الحديثة لكل من الدكتور أحمد النمر والدكتورة أماني السقيلي والدكتورة صفاء عبد الفتاح.

كما أحيط المجلس علمًا باعتماد المعهد مركزًا للتدريب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذا موافقة الجهاز المركزي بشأن إنشاء "مركز التميز العلمي للتطبيقات التكنولوجية". بالإضافة إلى بدء تشغيل مزرعة عتاقة التابعة لفرع المعهد بخليجي السويس والعقبة، وكذا بدء شعبة بيئة المياه العذبة والبحيرات بالمعهد إصدار كتب عن البحوث المنشورة عن البحيرات المصرية، وأولهم عن (بحيرة ناصر).