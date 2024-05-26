مقعد وحيد بقاع الدوري الإيطالي يشعل الجولة الأخيرة

تشتعل الجولة الأخيرة من منافسات الدورى الإيطالى لكرة القدم "الكالتشيو"، والتى من المقرر أن تُقام اليوم الأحد، ليس من أجل القمة ولكن من أجل الهروب من مقعد الهبوط، والذى يتنافس عليه ثلاثة فرق.

قمة الكالتشيو



وحسمت قمة الدورى الإيطالى، والتى أسفرت عن تتويج إنتر ميلان بالمسابقة، رسميًا للمرة الـ20 في تاريخه، بعد تعادله مع لاتسيو بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، في إطار الجولة السابعة والثلاثين من منافسات "الكالتشيو".



ترتيب الكبار

بينما احتل ميلان الوصافة، ويوفنتوس فى المركز الثالث، وبولونيا فى المركز الرابع، وأتلانتا خامسًا، وجميعهم تأهل لبطولة دورى أبطال أوروبا.

فيما يشارك فريقي روما ولاتسيو فى منافسة الدورى الأوروبى، بعد احتلالهم المركز السادس والسابع على الترتيب، فيما يخوض فيورنتينا منافسات دورى المؤتمر الأوروبى بعد احتلاله المركز الثامن.

منافسات القاع



بينما يتبقى مقعد فى الهبوط لمنافسات الدورى الإيطالى الدرجة الثانية، يتنافس ثلاث فرق على الابتعاد عنه، ويأتي فروسينوني الأوفر حظًا لهم بعد احتلاله المركز الـ 16 برصيد 35 نقطة، وأودينيزي الذى يسعى للابتعاد بعد احتلاله المركز الـ 17 برصيد 34 نقطة، فيما يقبع فى هذا المقعد فريق إمبولي صاحب المركز الـ 18 برصيد 33 نقطة.



هبط رسميًا

بينما تأكد هبوط فريق ساسولو بعد أحتلاله المركز الـ 19 برصيد 29 نقطة، كما هو الحال مع فريق ساليرنيتانا الذى احتل القاع برصيد 17 نقطة.

