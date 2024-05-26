«ڤودافون مصر» و«الرياض مصر» توقعان اتفاقية شراكة لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة في مشروع Peerage القاهرة الجديدة

وقعت شركة ڤودافون مصر اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الرياض مصر للتطوير العقاري، لتقديم خدمات متكاملة ومتطورة في مشروع Peerageبالتجمع الخامس، بما في ذلك خدمات إنترنت فائق السرعة، والهاتف الأرضي، من خلال كابلات الألياف الضوئية بسرعات تصل إلى 300 ميجا في الثانية. يأتي ذلك في إطار التزام الشركة بتقديم خدمات عالية الجودة والمساهمة في تطوير المجتمعات الذكية التي تشهد نمواً متسارعاً.



وقع اتفاقية الشراكة كل من المهندس كريم كامل من ڤودافون مصر، و محمد جامع من شركة الرياض مصر للتطوير العقاري.

ويعتبر هذا التعاون جزءًا من استراتيجية ڤودافون مصر للتوسع في تقديم خدمات المجتمعات السكنية في مصر، حيث تسعى الشركة إلى تقديم حلول ومنصات رقمية جديدة تلبي احتياجات السوق ومتطلبات المستهلكين، من خلال توظيف خبراتها الفنية المتطورة واستخدام أدوات تكنولوجية على أعلى مستوى، وتوفير بنية تحتية رقمية قوية لتحسين الخدمات وتوفير الأمان في المجتمعات السكنية المغلقة.



في هذا السياق، قال المهندس كريم كامل، رئيس قسم خدمات الإنترنت الثابت والمجتمعات العمرانية في ڤودافون مصر: "ندرك في ڤودافون مصر أهمية الاتصالات وتأثيرها الواسع على جميع نواحي الحياة، حيث تشكل خدمات الاتصالات المتكاملة عنصراً أساسياً في تفعيل التواصل والتفاعل في المجتمعات السكنية المغلقة ، إذ تعمل على توفير تجربة اتصال ممتازة من خلال الوصول السريع إلى خدمات الاتصالات المختلفة والذكية، لذلك نحرص على توفير أحدث التقنيات والخدمات التي تلبي احتياجات السوق المتزايدة، ونعمل جاهدين لتوفير حلول متكاملة ومبتكرة لتلبية احتياجات عملائنا وشركائنا، ونسعد بشراكتنا مع شركة الرياض مصر، والتي تمكننا من إيصال خدماتنا إلى سكان مشروع " Peerage".



من جانبه، قال محمد جامع رئيس مجلس إدارة شركة الرياض – مصر: "كان على شركة الرياض مصر التعاون مع شريك استراتيجي يوفر لها عنصر أساسي من احتياجات عملائها داخل مشروع Peerage، إذ تضع الشركة دائما احتياجات العملاء في المقدمة ولذلك ندرك مدى أهمية خدمات الاتصالات داخل أي كمبوند سكني ومن هنا تعاونت الشركة مع ڤودافون مصر، لتلبي طموحات سكان مشروع Peerage ".