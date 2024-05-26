صيدلة جامعة الجيزة الجديدة تحصل على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

أعلنت جامعة الجيزة الجديدة، برئاسة الدكتور أحمد سامح فريد عن حصول كلية الصيدلة بالجامعة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد "NAQAAE" و ذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية في خطوة إضافية لجامعة الجيزة الجديدة نحو تحقيق التميز والإبتكار في مجال التعليم الأكاديمي و تقديم تجربة تعليمية استثنائية ذات مقاييس عالمية لطلابها.



وأعرب الدكتور أحمد سامح فريد عن فخره بهذا الانجاز و الذي جاء تتويجًا لجهد كبير و عمل متواصل بذله فريق عمل مؤسسي مكون من إدارة الجامعة و كلية الصيدلة ومركز ضمان الجودة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لإستيفاء المعايير القياسية لجودة التعليم والاعتماد، مؤكدا أن جامعة الجيزة الجديدة (NGU) تبذل كافة المجهودات لضمان مواكبة الأنظمة التعليمية في أرقى الجامعات العالمية و ذلك من أجل تأهيل جيل جديد من القادة و المبدعين المؤهلين لسوق العمل المحلي والدولي و ترسيخًا لمكانة جامعة الجيزة الجديدة والتي أصبحت في مصاف الجامعات العالمية.

وأكدت الدكتورة منال ماهر، عميدة كلية الصيدلة بجامعة الجيزة الجديدة (NGU)، أن الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد "NAQAAE" يعد بمثابة مؤشرًا هامًا للتمييز، حيث يتطلب تحقيق معايير حازمة و متطلبات دقيقة، و بفضل جهود أعضاء هيئة التدريس و الموظفين و الطلاب بكلية الصيدلة و التزامهم بالتميز الأكاديمي و الإداري تمكنت الكلية من الحصول على هذا الاعتماد المرموق و الذي يضمن جودة مخرجات العملية التعليمية إلى مستويات تنافس إقليميًا ودوليًا.

من جانبها أوضحت الدكتورة دولت سالم، مديرة مركز ضمان الجودة بجامعة الجيزة الجديدة (NGU)، أن قياسات الاعتماد والجودة التي تُجريها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد تقوم على 12 معيار، تتضمن قدرات المؤسسة التعليمية والمؤسسية ، حيث تتضمن فاعلية القدرة المؤسسية جوانب مثل التخطيط الإستراتيجي والجهاز الإداري والهيكل التنظيمي والموارد المالية والمشاركة المجتمعية، أما فاعلية القدرة التعليمية فتشمل المناهج والمقرارات الدراسية والبحث العلمي ونسبة وعدد أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب والتقويم المستمر للعملية التعليمية وإدارة الجودة.

جديرًا بالذكر أن كلية الصيدلة بجامعة الجيزة الجديدة (NGU) التي أنشئت في العام الجامعي 2017/2018 وتم تخرج أول دفعتين منها، دفعة العام الجامعي 2022/2023 و 2021/2022، تقدم واحدًا من أفضل برامج الصيدلة في العالم و ذلك من خلال التعاون الأكاديمي مع University College London (UCL) و التي يحتل برنامج الصيدلة لديها المرتبة الرابعة عالميًا وفقًا لتصنيف QS World University Rankings by Subject 2024.