البابا تواضروس يشارك في الملتقى التنشيطي لـ "COPTICAD" بلوجوس

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، محاضرة في الملتقى التنشيطي للمعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية "COPTICAD" الذي انعقد في مركز لوجوس بوادي النطرون، بمشاركة ٣٥ من الاباء الكهنة الجدد ممن تلقوا الدورة التدريبية الأساسية في التدبير الكنسي والتنمية خلال شهر ديسمبر الماضي.

وحرص قداسة البابا على حضور جانب من مجموعات العمل والتي دارت حول خبرات المشاركين الإيجابية خلال الخمس شهور الأولى من خدمتهم الكهنوتية؛ وكذلك "التحديات التي واجهوها ومفاتيح التعامل معها" وكيفية متابعة الخدمة وتصحيح المسار عند اللزوم، واستمع قداسته إلى الكثير من هذه الخبرات وناقشهم في بعضٍ منها، ثم ألقى محاضرته والتي تضمنت ثلاث نصائح ذهبية لخدمة الأب الكاهن حديث الرسامة، وهي:

- كن إيجابيًّا.

- كن صبورًا.

- كن وديعًا.

وأقيم ملتقى "COPTICAD" التنشيطي بهدف متابعة ثمار ما بعد التدريب، وتقديم الدعم الفني اللازم للآباء المشاركين.