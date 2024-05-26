سماح أبو بكر عزت: بسبب محمد صلاح نجد سهولة في توصيل الرسائل لأطفال «نجريج»

كشفت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، سفيرة مؤسسة «حياة كريمة» وإحدى المشاركات في اليوم الترفيهي الذي نظمته قوافل «حياة كريمة» لإسعاد أطفال قرية محمد صلاح، نجريج، التابعة لمركز «بسيون» محافظة الغربية، والتي شهدت عددا من الفعاليات التي نظمتها المبادرة الرئاسية ضمن برنامج «انت الحياة»، والتي شارك فيها أطفال القرية من خلال فقرات فنية وورش رسم.

وأكدت «أبو بكر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «أتشرف كوني سفيرة الأطفال ضمن المبادرة الرئاسية العظيمة، حياة كريمة، ورأيت العديد من القرى في إطار أداء مهامي بالمبادرة وسعدت بلقاء أطفال قرى مصر ولكن زيارتي لقرية نجريج كان لها وقع مختلف بالنسبة لي وتأثير كبير بمجرد أن علمت بذهابي إلى هناك».

وتابعت: «دائما ما نتحدث عن الأطفال وأحلامهم وما يفكرون به ويتمنوه وجهود حياة كريمة في قريتهم التي خلقت فارق كبير لمسوه، ولكن في زيارتي لقرية نجريج لمست شيء آخر مختلف لأنها الأرض التي أخرجت لنا بطل عالمي في رياضة كرة القدم وهو اللاعب محمد صلاح، وبالتالي هناك العديد من الرسائل يمكن إيصالها للأطفال هناك».