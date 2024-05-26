عضو بالكنيست: على إسرائيل وقف الحرب على غزة من أجل إطلاق سراح المحتجزين

أفاد إعلام إسرائيلي عن عضو الكنيست رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي سابقاً (الموساد) رام بن باراك،أنه يتعين علينا وقف الحرب على غزة من أجل إطلاق سراح المحتجزين، وذلك وفقا لقناة "القاهرة الاخبارية".

وأضاف عضو الكنيست رام بن باراك، أن مخاوف نتنياهو من حل الائتلاف الحكومي حالت دون إتمام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين خلال الفترة الماضية.

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بالأمس السبت، في بيان، إنه لا صفقة تبادل دون وقف الحرب، مشيرين إلى أن نظرية القضاء على «حماس» وتحرير المحتجزين معًا باءت بالفشل، وفقًا لما نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن غالبية الإسرائيليين يدعمون وقف الحرب مقابل إعادة الرهائن.

وفي وقت سابق، وقال عضو الكنيست السابق يائير جولان، خلال التظاهرات، إن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو يتهرب منذ سنوات من القرارات، بشأن الوضع الراهن، وأنه لن يغير شيئًا، ولن يتحرك لإصلاح أي شيء، وأنه يقاتل فقط من أجل بقائه.