طلب إحاطة بشأن رواتب 13 عامل أحكام قضائية بالمديرية التعليمية

تقدمت النابة ألفت المزلاوي، عضو مجل النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن عدم صرف مرتبات العاملين بالأحكام القضائية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج منذ 2023.

وطالبت النائبة، حل أزمة عدم صرف مرتبات 13 عاملا تم تعيينهم بالأحكام القضائية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج منذ شهر يناير 2023.

وأكدت ألفت المزلاوي، أن هؤلاء العاملين لديهم عقود منذ شهر فبراير 2023 في مختلف الوظائف بالمديرية، مثل كاتب شئون إدارية وكذلك عمال خدمات معاونة بمديرية التربية والتعليم بسوهاج. وأنه منذ استلامهم العمل، لم يتم صرف أي مبالغ مالية أو مرتبات حتى تاريخه.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد تقدمهم لرئيس الحسابات بالمديرية أفاد بعدم وجود أي اعتمادات مالية لهم علمًا بأن قسم الموارد البشرية بالمديرية خاطب التنظيم والإدارة بسوهاج أكثر من مرة لتوفير اعتماد مالي لهم، أو إدراجهم في الميزانية الجديدة لهذا العام.

وأكدت «المزلاوي» أنه حتى الآن لم يتم الرد على هؤلاء العاملين وهم يعولون أسر وأبناء في مختلف المراحل التعليمية وفي حاجة إلى مصاريف، في ظل غلاء المعيشة والظروف الحياتية الصعبة.

وطالبت عضو مجلس النواب، التنسق مع الجهات المختصة وإدراج العاملين بميزانية هذا العام 2024-2025 لأنهم يستحقون العيش بحياة كريمة.