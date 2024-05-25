في لندن.. موالون إيرانيون يهاجمون معارضين احتفلوا بوفاة رئيسى.. واعتقال شخص وإصابة آخرين

هاجم الموالون للنظام الإيراني مجموعة من المنشقين الإيرانيين الذين كانوا يحتفلون بوفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي في العاصمة البريطانية لندن، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص على الأقل.

وتنتشر صور امرأة إيرانية تعرضت للضرب على الأرض على يد رجل يبدو أنه موالي لجمهورية إيران ، على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يقع الحادث المزعوم في إيران.

وأقيمت مراسم تأبينية لتكريم الرئيس الإيراني الراحل رئيسي والوفد المرافق له الذي لقي حتفه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر بالقرب من الحدود الأذربيجانية، في مركز ديوان الكفيل المجتمعي في ويمبلي، لندن، يوم الجمعة.

وكان معارضو الحكومة الإيرانية الاستبدادية يقفون في الخارج للاحتجاج عندما تعرضوا لهجوم من قبل الموالين.

تلت ذلك مواجهات ثم سُمعت صرخات من امرأة تصرخ طالبة "المساعدة" باللغة الفارسية بينما قام عدة رجال يرتدون ملابس سوداء بضرب المتظاهرين الذين كانوا يلوحون بعلم إيران ما قبل الثورة الإسلامية، الأسد والشمس.

واستمرت المرأة المصابة في الصراخ باسم "نيكا شاكارامي" في إشارة إلى الفتاة الإيرانية البالغة من العمر 16 عامًا، والتي تعرضت، وفقًا لتقرير بي بي سي وورلد، لاعتداء جنسي عنيف وقتلت على يد قوات الأمن في الجمهورية الإسلامية وسط انتفاضة 2022 التي أشعلتها إيران. وفاة مهسا أميني.

وردت شرطة العاصمة في لندن على "إيران إنترناشيونال" في رسالة بالبريد الإلكتروني قائلة: "أصيب أربعة أشخاص وعولجوا من قبل المسعفين. ولا يُعتقد أن إصاباتهم تهدد حياتهم أو تغير حياتهم".

وقالت شرطة العاصمة إنه تم اعتقال شخص لكنها لم تحدد ما إذا كان من الموالين للجمهورية الإسلامية أم لا.

وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة في البريد الإلكتروني إن تحقيقهم سيشمل “فحص اللقطات التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وقال جابرييل نورونها، الذي عمل في ملف إيران في وزارة الخارجية الأمريكية، إن الغرب لديه مشكلة خطيرة.

وأضاف "نورونها" لـ "إيران إنترناشيونال": "أعتقد أنه أمر غريب حقًا، وهو بمثابة دعوة للاستيقاظ لتلك الحكومات بأن تكون أكثر جدية بشأن تآكل الحريات في بلادها والسلطة المطلقة للحكومات مثل تلك المحيطة بها".

وقال “نورونها” إن تسلل الموالين للحكومة الاستبدادية في إيران يشكل تهديدا حقيقيا للغرب، وأضاف: "إذا لم تتراجع عن أنشطة القمع الأجنبية، فإنها ستصبح أكثر جرأة وأكثر عنفًا هنا على أراضينا".

ويمثل العنف الذي اندلع في شوارع لندن يوم الجمعة قضية أوسع بكثير تتعلق ببناء إيران لشبكات نفوذ في العالم الغربي وفقًا لنورونها.