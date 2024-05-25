فى عيد ميلادها.. أبرز محطات وفاء عامر الفنية

تحتفل الفنانة وفاء عامراليوم الموافق ٢٥ مايو، بعيد ميلادها، بمسيرة فنية حافله بالأعمال على مستوى السينما والمسرح والتلفزيون.

البداية الفنية

بدأت الفنانة وفاء عامر رحلتها الفنية من مسرح الجامعة، بكلية الآداب، ثم زاد الشغف بالفن والتمثيل، لتلحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، لتشارك فى الأدوار الفنية أثناء فترة الدراسة، وتبدأ من بعدها رحلة درامية بأدوار صغيره، قدمت من خلالها نفسها كوجه جديد، ولكن شاركت فى العديد من الأعمال الفنية الهامة، من ضمنها مسلسلات "ذئاب الجبل، ليالي الحلمية، رأفت الهجان، أقوى من الطوفان".

المشوار السينمائي

بدأت الفنانة وفاء عامر مشوارها السينمائى فى أواخر الثمانينات، وشاركت فى عدد كبير من الأعمال السينمائية، وشاركت كبار النجوم وعلى رأسهم الزعيم عادل إمام.

مرحلة النضج الفنى

بعد عدد كبير من الأدوار الثانوية والأدوار البسيطة، عاشت الفنانة وفاء عامر مرحلة نضج فني كبير، وإستطاعت من خلاله أن تظهر بشكل مختلف على مستوى الأداء الفني، وأصبحت تتزايد مساحات الأدوار التى تقدمها، ووثق الجمهور فى ظهور وفاء عامر على الشاشة، وأصبحت من العلامات الفنية المسجلة وتجسد أدوار البطولة بنجاح كبير، وقدمت العديد من الأعمال من خلال الأدوار التى قدمتها السنوات الأخيرة.

أبرز الأعمال الفنية

شاركت الفنانة وفاء عامر فى العديد من الأعمال الفنية على مستوى السينما والمسرح والتلفزيون، وأبرز تلك الأعمال فيلم "كشف المستور، التحويلة، الجراج، أمواج الغضب، رحله مشبوهة، حين ميسرة، كف القمر، الليلة الكبيرة، كارما"، وعلى مستوى الدراما قدمت "ذئاب الجبل، قلب الأسد، التوأم، ضد التيار، كعب داير، الشهاب، شط اسكندريه، ملح الأرض، أنا وهؤلاء، نسر الصعيد، جبل الحلال حق عرب"، وفى المسرح شاركت "جواز على ورق طلاق، حلو وكداب، شقاوة، نقول ايه، نشنت يا ناصح".

السباق الرمضاني الأخير

شاركت الفنانة وفاء عامر في السباق الرمضاني الأخير بأكثر من عمل فني، وحققت نجاحاً كبيراً من خلال ما قدمت، حيث شاركت فى مسلسل "حق عرب" مع الفنان أحمد العوضي، والذى قدمت من خلاله شخصية شعبية بنجاح كبير، وعلى مستوى الدراما التاريخية شاركت فى مسلسل "جودر"، عن قصة ألف ليلة وليلة، مع الفنان ياسر جلال.

مسلسل حق عرب