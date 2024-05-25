شوشة: لا توجد أي شكاوى من أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، السبت، أنه لا توجد أي شكاوى من أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية، وأن الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط ومن المناهج الدراسية التي تم دراستها في الفصل الدراسي الثاني ومن الكتاب المقرر، مشددًا على توفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال فترة الامتحانات، وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان، وتواجد الزائرات الصحيات في المدارس التي بها لجان امتحانات.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لجان امتحانات الدبلومات الفنية في عدد من مدارس إدارة العريش التعليمية، حيث اطمأن على حسن سير الامتحانات وهدوء اللجان وتوفير كافة احتياجات الطلاب، في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني بالمديرية

وأشار المحافظ إلى تجهيز 18 استراحة للملاحظين والمراقبين من بينهم 12 استراحة للرجال و6 استراحات للسيدات، حيث يقوم بأعمال الملاحظة والمراقبة 879 ملاحظا ومراقبا من بينهم 140 سيدة.

بدوره، أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية بمختلف الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات طارئة.

وأضاف ممدوح الشربيني، مدير عام التعليم الفني، أن إجمالي طلاب الدبلومات الفنية بشمال سيناء يبلغ 3886 طالبًا وطالبة، يؤدون الامتحانات في 24 لجنة امتحانية، من بينهم 2178 طالبًا وطالبة بالتعليم الصناعي، و991 طالبًا وطالبة بالتعليم التجاري، 619 طالبًا وطالبة بالتعليم الزراعي، و98 طالبًا وطالبة بالتعليم الفندقي، مشيرًا إلى أن الامتحانات مستمرة حتي يوم الاثنين الموافق ٣ يونيو المقبل طبقًا للجداول المعلنة.