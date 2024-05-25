مناقشة «اللحظات المربكة في الحياة» بمكتبة مصر الجديدة الاثنين المقبل

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة، في الخامسة من مساء يوم الاثنين المقبل الصالون الثقافي الشهري "الرواق الفلسفي"، ويحمل الرواق هذا الشهر عنوان "اللحظات المربكة في الحياة " قراءة فى كتاب ذكاء المشاعر لدانيال جولمان ان، بحضور عدد من المهتمين بالفلسفة ومجموعة من أساتذة الجامعات وجمهور المكتبة العام.

يحاضر في الندوة الأديب والمفكر عماد العدلى وتتناول فى عدة محاور أكذوبة معامل الذكاء بالمفهوم التقليدي ، نظرية الذكاءات المتعددة ونظرية الذكاء، عقل يفكر وعقل يشعر، البنية التشريحية للقرصنة الانفعالية ، العمى الوجداني، حماقة الأذكياء، المتحمس واللامُبالي، فن إدارة الاكتئاب، الكابتون والإنكار المتفائل. ، أصول الذكاء الاجتماعي ، صناعة العجز الاجتماعي .

كما أكد الدكتور نبيل حلمى، أن الهدف الرئيسى من الصالون ليس الحديث عن تاريخ الفلسفة فقط، بل لتعريف الجمهور العام كيفية التفكير الفلسفي والمقصود من المعنى الحقيقي لعلم الفلسفة.

يذكر أن تاريخ مكتبة مصر الجديدة يمتد إلى عهد الملك فاروق الذى وضع حجر الأساس للمكتبة في 20 نوفمبر 1945، وسميت فى ذلك الوقت بمكتبة الأميرة فريال التابعة لجمعية مكتبة الأميرة فريال بمصر الجديدة وقام الملك فاروق الأول بافتتاحها يوم 20 نوفمبر 1946، وفى عام 1981 أعادت جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة إحياء المكتبة بتصميم جديد تم افتتاحها فى 1984 وقد بلغ عدد الكتب عند الافتتاح عشرة آلاف كتاب باللغة العربية والانجليزية والفرنسية.