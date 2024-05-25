رفع الرايات الحمراء على بعض شواطئ الإسكندرية تزمنا مع انخفاض درجات الحرارة

يشهد طقس الإسكندرية انحسار الموجة الحارة وعودة الأجواء الربيعية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم السبت 25 مايو، حيث سجلت درجة الحرارة 26، ومن المتوقع أن ترتفع خلال ساعات الظهيرة، كما يلاحظ وجود نشاط للرياح بسرعة 21 كم/ساعة، ونسبة رطوبة مرتفعة وصلت إلى 62%.

درجة الحرارة في الإسكندرية

وأعلنت أمس الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، انكسار الموجة الحارة وعودة درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي، وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4:5 درجات علي شمال البلاد من السواحل الشمالية حتي شمال الصعيد، تزمناً مع انتهاء للموجة الحارة بعد أن أثرت لمدة أسبوع علي كافة أنحاء البلاد، وتنشط الرياح علي كافة الأنحاء حيث تعطي شعور أفضل بحالة الطقس.

الشواطئ تستقبل زوراها

وتستقبل شواطئ الإسكندرية الزوار راغبي بالاستمتاع بمياه البحر الأبيض المتوسط، قبل زحمة الصيف، وتحقق نشب اشغال متوسطة وهو ما يعتبر فرصه حقيقية لكل راغبي الخصوصية والتمتع بالبحر.

وبسبب اعتدال الطقس وهدوء الأمواج، سجلت درجات الحرارة اليوم انخفاض عن الأيام السابقة 27 وهو طقس رائع لقضاء يوم ممتع علي شواطئ الإسكندرية، وحالة البحر ما بين خفيف الي معتدل فالموج يعلو أحيانا طبقا لتقارير الإدارة المركزية.

رفع الرايات الحمراء على شواطئ غرب الإسكندرية

وهناك بعض الشواطئ التي رفعت بها الرايات الصفراء مثل شواطئ القطاع الشرقي ماعدا شاطئ ستانلي رفع راية حمراء، لإتساع الموجات المائية بينما رفعت شواطئ سيدى بشر رايات خضراء، اما شواطئ العجمي والقطاع الغربي رفعت رايات حمراء.

لذلك لابد من الاستماع جيدا لتعليمات المنقذين، وهي ممنوع ركوب البدالات بدون ستره الإنقاذ ((لايف جاكت ))، والتنويه على عدم دفع الإكرامية ولو فرض عليك العامل إكرامية التواصل مع الجهة الرسمية للتحقيق في الأمر، عدم إلقاء أكياس الحلويات في البحر أو علي الرملة.