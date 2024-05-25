ads
السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ زراعة: اهتمام غير مسبوق بالنشاط الزراعي في الجمهورية الجديدة وطفرة في الصادرات

الزراعة في مصر
الزراعة في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إن هناك اهتماما كبيرا بملف التنمية الزراعية في الجمهورية الجديدة مما أسهم في تحقيق طفرة في الصادرات، مشيراً إلى تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى 160 سوق حالياً بزيادة 93 سوق جديد خلال 10 سنوات، وهي زيادة كبيرة نسبياً.

وتابع «أبو اليزيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الجهود المستمرة من الدولة في دعم الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي نتج عنها تصديرنا 7,5 ملايين طن منتجات زراعية لأول مرة في تاريخنا خلال 2023.

وأكد أستاذ الزراعة، أن بين أبرز الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لإحداث طفرة في الزراعة والتصدير، هو دعم منافسة المنتج المصري في الأسواق الخارجية وذلك بتحسين دورة الزراعة وإحكام دورة الزراعة والإنتاج الجيد والاهتمام بالمشروعات القومية والاستصلاح الزراعي ووضع خطط طموحة لزيادة الرقعة الزراعية.

ملف التنمية الزراعية الجمهورية الجديدة تصدير المنتجات الزراعية