أستاذ زراعة: اهتمام غير مسبوق بالنشاط الزراعي في الجمهورية الجديدة وطفرة في الصادرات

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إن هناك اهتماما كبيرا بملف التنمية الزراعية في الجمهورية الجديدة مما أسهم في تحقيق طفرة في الصادرات، مشيراً إلى تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى 160 سوق حالياً بزيادة 93 سوق جديد خلال 10 سنوات، وهي زيادة كبيرة نسبياً.

وتابع «أبو اليزيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الجهود المستمرة من الدولة في دعم الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي نتج عنها تصديرنا 7,5 ملايين طن منتجات زراعية لأول مرة في تاريخنا خلال 2023.

وأكد أستاذ الزراعة، أن بين أبرز الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لإحداث طفرة في الزراعة والتصدير، هو دعم منافسة المنتج المصري في الأسواق الخارجية وذلك بتحسين دورة الزراعة وإحكام دورة الزراعة والإنتاج الجيد والاهتمام بالمشروعات القومية والاستصلاح الزراعي ووضع خطط طموحة لزيادة الرقعة الزراعية.