حبس سائق دهس شخصين في النزهة

أمرت نيابة النزهة، حبس سائق تريلا، 4 أيام على ذمة التحقيقات دهس شخصين أثناء عبورهما الطريق، مما تسبّب في مصرع أحدهما وبتر قدم الآخر.

وكان قد تلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا من شرطة النجدة؛ بوقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصاب بطريق جسر السويس.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم العثور على جثة شخص يُدعى م.ع، وبجواره صديقه يُدعى م .ج، الذي أصيب ببتر في قدمه.

وبعد إجراء التحريات، تبيّن أنه أثناء سير الشخصين بالطريق تصادف مرور سيارة، كانت تسير بسرعة زائدة واصطدمت بالضحيتين، مما تسبب في وفاة الأول وإصابة الثاني، ولاذ قائد السيارة بالفرار وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

