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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحث: قرارات "العدل الدولية" بمثابة ضغوط كبيرة على الحكومة الإسرائيلية

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية
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قال محمد عماد هيكل، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تعليقًا على قرارات محكمة العدل الدولية أمس الخاصة بغزة، إن ذلك له أهمية كبيرة واستكمالًا للقرارات التي أصدرتها الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ومسؤولي حكومة الاحتلال.

وأضاف هيكل، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قرارات العدل الدولية بمثابة ضغوط كبيرة على الحكومة الإسرائيلية في هذا التوقيت تحديدًا، نظرًا لغضب الشارع الإسرائيلي من حكومته فهم ينظرون إلى المسؤولين على أنهم يستغلون السلطة والحكم لتعبئة الرأي العام لاستمرار الحرب.

وأوضح الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن حكم محكمة العدل الدولية دليل إدانة لجرائم إسرائيل، وتأكيد على العزلة القانونية والدولية التي تغوص فيها إسرائيل أكثر يومًا بعد يوم مع استكمالها للعمليات العسكرية في غزة، وتحديدًا في رفح الفلسطينية.

محكمة العدل الدولية غزة رئيس الوزراء الاسرائيلي مسؤولي حكومة الاحتلال