بعد تداول امتحان اللغة العربية للدبلومات الفنية.. تعرف على عقوبة تسريب الامتحانات

تسبب تداول جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي “تليجرام"، نماذج لأوراق أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية، زعم مروجيها أنها لطلاب الدبلومات الفنية، غضب الكثيرين عبر السوشيال ميديا.

وتتولى وزارة التربية والتعليم التحقيق في الأوراق التي تم تداولها، للوقوف على الحقيقة ومعاقبة المتورطين.

وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» العقوبات المنتظرة للمتورطين في تسريب الامتحانات وتداولها عبر مواقع الغش، وفقا للقانون رقم 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.

وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان، في المادة الأولى، حيث نصت على "مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.