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السبت 25 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائي دوري أبطال إفريقيا.. جماهير الأهلي “كلمة السر”

جماهير الاهلي
جماهير الاهلي
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سيكون لجمهور النادي الأهلي دور كبير في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي لدعم ومساندة اللاعبين والجهاز الفني من أجل تحقيق الهدف وهو التتويج بلقب الأميرة الأفريقية. 

ودائما ما تكون جماهير الأهلي كلمة السر والدافع الأول والأخير للتتويج بالبطولات حتى في أصعب الظروف تكون حاضره في المدرجات. 

جمهور الأهلي يضرب دائما مثالا للانتماء والعطاء بدون مقابل لان النادي الأهلي ملك لجماهيره الوفية والتي تزحف خلف الفريق في كل مكان وأي ملعب وتشجيع بدون مقابل. 

وعلى مدار التاريخ ضرب جمهور الاهلي أروع الامثلة في الانتماء والسير على مباديء النادي حتى لو كان هذا الأمر يكلفهم الكثير فتجد الجماهير الحمراء تدافع وتساند النادي واللاعبين وفي اوقات آخر تهاجم الإدارة او بعض اللاعبين في حال الابتعاد عن المباديء والقيم التي يسير عليها الأهلي منذ قديم الأزل. 

وشهدت الفترة الأخيرة حالة من الود والترابط بين جماهير الأهلي والندب السويسري مارسيل كولر الذي اعلن في أكثر من موقف ان جمهور النادي هو الدافع الأول لتحقيق البطولات وطلب تواجد الجمهور بأعداد كبيرة في المباريات المحلية والأفريقية. 

جمهور النادي الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا الترجي التونسي