الصين تعلن انتهاء مناوراتها العسكرية حول تايوان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن الجيش الصيني انهى المناورات العسكرية حول جزيرة تايوان، والتي أعلن المتحدث باسم القيادة الصينية تنفيذها يومي الخميس والجمعة .

بدأ الجيش الصيني تدريبات عسكرية واسعة النطاق شملت الجيش والبحرية والقوات الجوية والصاروخية حول جزيرة تايوان يوم الخميس، وقامت البحرية الصينية بعمل دوريات للسفن والطائرات التي تقترب من المناطق المحيطة بجزيرة تايوان، واختبار القدرات القتالية.

وأمس الجمعة، قال السكرتير الصحفي للسفارة الصينية في واشنطن، أن بكين ليست طرفا في الصراع الروسي الأوكراني، كما أن الصين تدعو باستمرار إلى السلام والتسوية السياسية بين روسيا وأوكرانيا.