طائرات الاحتلال تطلق نيرانها باتجاه مخيم جباليا شمال قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النيران بشكل كثيف باتجاه مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

و استشهد اليوم، 4 فلسطينيين وأصيب آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف شقة سكنية لعائلة "جودة" في برج النوري شمالي مخيم النصيرات.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات استهدفت مخيم الشابورة وحي الجنينة وسط وشرقي مدينة رفح الفلسطينية.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، قرية جيت شرق قلقيلية، وقام جنود الاحتلال بمداهمة عدة منازل بطريقة وتفتيش محتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وهاجم مستوطنون إسرائيليون منازل المواطنين في واد الحصين شرق مدينة الخليل، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي دورا وبيت أمر، واقتحم الاحتلال بلدة دورا جنوب الخليل من مدخلها الجنوبي باتجاه وسط البلدة.