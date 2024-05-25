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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. القيادة السياسية تفتتح مشروعات تنموية بجنوب الوادي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تفتتح القيادة السياسية، اليوم السبت، عددًا من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، كما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية، وبدء موسم الحصاد ٢٠٢٤ بمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة.

وأكد الرئيس السيسي، مؤخرًا على زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر.

افتتاح المرحلة الأولى من مزرعة توشكي

كما يعد افتتاح المرحلة الأولى من مزرعة توشكي من أهم المشروعات القومية للتغلب على الفجوة الغذائية وذلك بزيادة الرقعة الزراعية بحوالي ٥٠٠ ألف فدان تصل فالمستقبل لــ مليون فدان مع تعظيم عائد الموارد المتاحة وزيادة الصادرات الزراعية مما يساعد في تقليل العجز في الميزان التجاري، وتوفير فرص عمل للشباب خاصةً من شباب صعيد مصر، بالإضافة إلى التشجيع على إعمار وإسكان وتنمية هذه المناطق وتخفيف الضغط البشري على وادي ودلتا النيل.

ويعد أيضًا مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى الخارج ويسـاهم في تقليل فاتورة الاستيراد بتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الرئيس السيسي مزرعه توشكى الأمن الغذائي