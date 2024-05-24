سباحة وجرى ومشى سريع.. اعرف فوائد بدء يومك بتمارين الكارديو

يهتم الكثير من الأشخاص بممارسة الرياضة لتحسين الصحة العامة للجسم ، وهناك تمارين مختلفة منها تمارين الكارديو التى لها الكثير من الفوائد الصحية المفيدة للجسم منها تحسين معدل ضربات القلب وصولا الي تعزيز الدورة الدموية، ومن تمارين الكارديو الجرى وركوب الدراجات والسباحة والرقص والمشى السريع، بحسب موقع تايمز ناو.

وعاده عندما تبدأ يومك بتمارين الكارديو، فإن ذلك يعمل على تقوية عملية التمثيل الغذائي للإنسان ، وبالتالي تسريع معدل حرق الجسم للسعرات الحرارية، ويمكن أن يكون هذا مفيدا للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن أو التحكم في وزنهم، ويستمر النشاط الأيضي المتزايد في البقاء حتى بعد الانتهاء من التمرين، وبالتالي زيادة حرق السعرات الحرارية بشكل عام.

يقلل من التوتر والقلق

تعمل تمارين الكارديو على إفراز هرمون الإندورفين من الجسم الذي يحسن الحالة المزاجية، وممارسة تمارين الكارديو في الصباح الباكر، يساعد على بناء نظرة عاطفية وحالة ذهنية إيجابية، وهذا يساعد في النهاية على خفض التوتر والقلق طوال اليوم.

تحسين الطاقة والتركيز

عندما تمارس الرياضة في الصباح، فإنها تساعد على تعزيز مستويات الطاقة لديك، وتحفيز إنتاج الأدرينالين والدوبامين، وتساعدك هذه الأمور في النهاية على البقاء يقظا وأكثر تركيزا ، ويمكن أن تساعد مستويات الطاقة المتزايدة على زيادة إنتاجيتك.

يحسن صحتك العقلية

يمكن أن يعزز أداء تمارين الكارديو تحسين الحالة المزاجية ويمكنه تقليل أعراض القلق والاكتئاب، عندما تقوم بتمارين فردية في الصباح، فإنها تمنحك وقتا للتفكير مما قد يكون له تأثير إيجابي على صحتك العقلية.

تحسين النوم

عند ممارسة تمارين الكارديو في الصباح، فإن ذلك يساعد على تعزيز أنماط نوم أفضل، على الرغم من أنه يمكنك أداء تمرينك في أي وقت من اليوم، إلا أن التدريبات الصباحية تتماشى جيدا مع دورات الاستيقاظ والنوم الطبيعية للجسم، ويمكن أن يؤدي ذلك في النهاية إلى تحسين النوم بصفة عامة.

صحة القلب

يلعب تمرين الكارديو دورا حيويا في صحة القلب والأوعية الدموية فهو يعزز على تقوية عضلة القلب، وتحسين الدورة الدموية، ويخفض من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكن أن يساعد أداء التمارين في الصباح في إدارة مستويات ضغط الدم، مما يحسين صحة القلب بشكل عام.

تحسين وظائف الرئة

يمكن أن تحسن تمارين الكارديو وظائف الرئة عن طريق زيادة كفاءة تناول الأكسجين وتوزيعه في الجسم عندما تتحسن قدرة الرئة، فإن ذلك يساعد على تحسين قدرتك على التحمل وصحة الجهاز التنفسي بشكل عام.

إنقاص الوزن

عند بين تمارين الكارديو واتباع نظام غذائي متوازن، يمكن أن يكون ذلك وسيلة جيدة لفقدان الوزن والتحكم فيه. عندما يزيد حرق السعرات الحرارية، فإنه يساعد في فقدان الدهون وهذا يساعد على فقدان الوزن.