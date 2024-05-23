فلسطين.. إصابات جراء استهداف زوارق الاحتلال الصيادين شمال غرب خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بإصابة عدد من الصيادين الفلسطينيين جراء إطلاق زوارق الاحتلال الحربية النار بكثافة عليهم في بحر القرارة شمال غرب مدينة خان يونس.

نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عدة غارات على أماكن متفرقة من قطاع غزة، فاستشهد 16 مواطنًا فلسطينيًا بينهم نحو 10 أطفال جراء قصف الاحتلال لمنزل بحي الدرج وسط مدينة غزة.

كما استشهد فلسطينيين اثنين جراء قصف الاحتلال على منزلًا لعائلة "الشاعر" في مخيم بدر غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استشهد 8 مواطنين فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة "الشامي" خلف مدرسة العروبة شمال النصيرات.