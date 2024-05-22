شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة علي البلاد حتي غدا، ليحدث انخفاض طفيف في درجات الحرارة بداية من الجمعة المقبلة.

وأوضحت هيئة الارصاد الجوية، أنه يسود غدًا الخميس طقس شديد الحرارة علي أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة علي السواحل الشمالية الغربية وحار علي السواحل الشرقية، وطقس معتدل علي السواحل الشمالية وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر علي شمال البلاد، ومائل للحرارة على جنوب البلاد.

نشاط رياح

كما يشهد غدا الخميس نشاط رياح علي اغلب الانحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الخميس

ولفتت هيئة الارصاد إلي أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 24 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 42 للعظمى والصغرى 29 وعلى شمال الصعيد 42 للعظمي والصغرى 25 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمي والصغري 28 درجة .



تجنب التعرض لأشعة الشمس

وحذرت الهيئة من أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة وقد يسبب الاعياء.

ونوهت هيئة الارصاد الجوية إلى أن هذه الأجواء الحرارة مستمرة حتي غدا الخميس ليسجل متوسط درجات الحرارة العظمى بين 37 إلى 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجة البحري لتسود أجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار ومائل للحرارة ليلا علي اغلب الانحاء.

و ترجع اسباب الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد وفقا لخبراء هيئة الأرصادالجوية، إلى التأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وارتفاع قيم درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في الظل على القاهرة الكبرى إلى 39 درجة.

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين

ونصحت الارصاد المواطنين بشرب الكثير من السوائل وخاصة المياه بكميات كبيرة، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة ويفضل الالوان الفاتحة، واستخدام أغطية الرأس مع عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس حتي لا يتسبب ارتفاع درجات الحرارة في الاعياء .

