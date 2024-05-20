فرقة "المواجهة والتجوال" تواصل نجاحاتها بالعريش والوادي الجديد

يواصل البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، تقديم عروض فرقة المواجهة والتجوال فى مختلف محافظات مصر، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

حيث تقدم فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة المخرج محمد الشرقاوي - التابعة للبيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "السمسمية" فى محافظة العريش بقصر ثقافة العريش، ومحافظة الوادي الجديد بقرى "باريس وفلسطين والخرطوم وتنيدة وبولاق"، وذلك فى الفترة من ١٠ إلى ٢٢ مايو الجارى .

والمسرحية تعد العرض الثاني فى إطار مبادرة "ولد هنا " التي تتناول السير الذاتية لأهم المؤثرين في كافة المجالات من خلال المدن التي ولدوا بها، ويتحدث العرض عن بطولات مجموعة من التنويريين ويلقى الضوء على هذه الشخصيات ودورهم الكبير خلال مراحل تاريخية هامة .

" السمسمية " عرض من إنتاج فرقة المواجهة والتجوال، بطولة مجموعة من شباب المسرحيين، رؤية موسيقية هيثم درويش، ديكور وملابس سماح نبيل، مكياج رحاب طايع، والعرض كتابة وإخراج سعيد سليمان .

يأتى ذلك بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور فى كل ربوع مصر، وتحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، الذى تسعى إلي تحقيقه وزارة الثقافة بكل جهد من خلال قطاعاتها المعنية .