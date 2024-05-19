حالة الطقس.. ارتفاع شديد في درجات الحرارة بالقليوبية

تشهد محافظة القليوبية، اليوم الأحد، ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة نظرا للطقس المشمس الحار على أنحاء المحافظة، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية ومن المتوقع ان تصل الى 27 درجة ليلا.

ارتفاع الحرارة وتخفيف الأحمال يزيد من معاناة المواطنين بالقليوبية

وتسبب انقطاع التيار الكهربي نظرا لتخفيف الأحمال فى أوقات الذروة فى معاناة المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة فى ظل عدم استخدام المكيفات والمراوح الكهربائية فى تلك الفترة التي تشهد ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة.



نصائح للمواطنين لتجنب ارتفاع درجات الحرارة

نصح خبراء الأرصاد المواطنين بتناول كمية كبيرة من المياه ، مع الإكثار بالخضروات و الفواكه و تقليل تناول الحادق والكافيين للاحتفاظ بسوائل الجسم، وعدم التعرض للشمس المباشرة تحت اى بند ويكون اللبس من القطن يغطي اليدين ويتم ارتداء أغطية رأس بيضاء .

كما دعا خبراء الأرصاد لضرورة وضع علب ماء في الشبابيك والاحواش والأسوار والمزارع والبلكونات. وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات.



طقس حار على البلاد يستمر لمدة أسبوع

تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة تؤثر على كل محافظات الجمهورية، بدأت تدريجيا، الخميس، وصولا لليوم، حيث سجلت العظمى على القاهرة في الظل 40 درجة مئوية، والمحسوسة أعلى من تلك الدرجة المرصودة”.

ومن المتوقع أن تستمر تلك الموجة لمدة أسبوع على الأقل، تكون درجات الحرارة أعلى من قيمها الحقيقية بمتوسط 5-6 درجات، وأن متوسط درجات الحرارة على القاهرة هذا الأسبوع، تتراوح ما بين 38-39 درجة مئوية في الظل، وهي أجواء شديدة الحرارة، وتختلف بكثير عن المحسوسة تحت أشعة الشمس المباشرة، حيث قد تتجاوز الأربعين درجة".

وتشهد مصر حاليًا موجة حارة قوية، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصل إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

تفاصيل حالة الطقس

تتراوح درجات الحرارة العظمى اليوم بين 37 و 40 درجة مئوية على أغلب أنحاء الجمهورية، وتصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية، مثل أسوان، ويكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يسود طقس معتدل ليلاً على أغلب أنحاء البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان ، أن هناك نشاط للرياح على بعض المناطق، مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومن المتوقع حدوث اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، مع سرعة رياح تتراوح من 40 إلى 60 كم/ساعة وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.

نصائح للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة

نصائح للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة المواظبة على شرب كميات وفيرة من الماء والسوائل الباردة على مدار اليوم، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة (من الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساءً)، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وقبعات واسعة النطاق، واستخدام واقي الشمس بانتظام، وتهوية المنازل بشكل جيد، ومراقبة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بالالتزام بتعليمات السلامة العامة، وترشيد استهلاك الكهرباء، واتباع النصائح للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة.