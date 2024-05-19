مدير البطولة: نبذل قصارى جهدنا لإنجاح بطولة إفريقيا للساق الواحدة

كشف شريف أبو العنيين مدير بطولة أمم إفريقيا للساق الواحدة، التي تنظمها مصر في الفترة من 18 مايو وحتى 27 من الشهر نفسه ، أن مصر تسعي لتقديم بطولة قوية و ناجحة تنظيميًا موضحًا أنه ليس بجديد على مصر استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وأضاف ابو العينين في تصريحات على هامش حفل الافتتاح، أن جميع الدول المشاركة في البطولة وصلت لمصر، وأن اللجنة المنظمة تستعد لتقديم بطولة قوية وناجحة على المستوي التنظيمي.

وتابع هناك اهتمام من جميع أفراد اللجنة المنظمة للبطولة لإنجاحها كاشفًا عن أن اللجنة الدولية لكرة القدم الساق تتابع البطولة، كما أن مصر ترغب في تنظيم بطولة كأس العالم للساق الواحدة المقبلة.

واختتم شريف أبو العينين تصريحاته، مصر تمتلك بنية تحتية على أعلى مستوي لتنظيم بطولات دولية كبري مشيدا بأداء دكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية و الأستاذ محمد عادل حسني رئيس لجنة كرة القدم للساق و سارة سمير نائب الرئيس اللجنة في إظهار الدعم الكبير لإنجاح البطولة.

وشهد حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا للساق الواحدة أمس عرضًا فنيًا و فقرة غنائية للمطربة مريم الروينى، وحضر الافتتاح كلا من جورج شلاختنبرجر رئيس اللجنة الدولية لكرة القدم للساق الواحدة وليونيل بينتو رئيس لجنة الساق الواحدة بالاتحاد الافريقى، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومحمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة ، شريف العريان امين عام اللجنة الأولمبية ، سارة سمير نائب رئيس لجنة كرة القدم للساق، والدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الإدارة المركزية لبرامج الاتحادات النوعية، والدكتور أشرف العجيل عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، الدكتور عمرو الصادق المدير التنفيذي للجنة البارالمبية وسحر عبد الحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق والفنان اسماعيل فرغلى و الفنان محمد خميس .

وتشهد البطولة مشاركة 13 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن هي كل من جامبيا، سنغال، سيراليون ، الجزائر، كينيا، المغرب، بروندي،غانا، اوغندا، أنجولا، نيجيريا، تنزانيا، ليبريا بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة.

تضم المجموعة الأولى مصر ونيجيريا وبورندى، وتضم المجموعة الثانية ليبريا والمغرب واوغندا، والمجموعة الثالثة غانا ،كينيا،جامبيا،الجزائر، وعلى مستوى المجموعة الرابعة أنجولا،تنزانيا،سيراليون.