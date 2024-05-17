حملات تموينية للرقابة على الأسواق والمخابز في الإسكندرية

شنت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف مؤنس محمد المشرف العام على الرقابة وفريق العمل التابع له بحملات تموينية بأنحاء محافظة الإسكندرية والتى أسفرت عن تحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين، وتحرير عدد 4 محاضر عدم إعلان عن أسعار الخبز السياحى.

وقامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الادارة و اشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 24 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير عدد 7 محاضر عدم الإعلان عن اسعار الخبز السياحى، وتحرير عدد 3 محاضر لمخابز سياحية لإنتاج خبز حر ناقص الوزن.

كما تم تحرير عدد 3 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، تحرير عدد 3 محاضر لبقالين تموين مخالفين، تحرير عدد 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير محضر عدم حمل شهادة صحية، تحرير عدد 8 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير محضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة.

وشنت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الادارة و اشراف أحمد على رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 12 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر لثلاجة حفظ مواد غذائية مخالفة، تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير محضرين حيازة سجائر مجهولة المصدر، تحرير عدد ٨ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير عدد 4 محاضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة.

كما قامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الادارة و اشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 41 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضرين لمنفذين من منافذ مشروع جمعيتى مخالفين، تحرير عدد 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد 4 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير محضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

و شنت إدارة تموين غرب و الجمرك برئاسة محمد عادل مدير الادارة و تحت إشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 26 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير عدد 7 محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد 8 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق،تحرير محضرين حيازة سجائر مجهولة المصدر.

كما شنت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الادارة و فريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 26 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير عدد 3 محاضر عدم الإعلان عن اسعار الخبز السياحى، تحرير عدد 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد 5 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير محضر لمستودع بوتاجاز للبيع بسعر أزيد، تحرير محضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الادارة و فريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد 7 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضرين بيع خبز سياحى بسعر أزيد، تحرير محضر حيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية، تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير محضر عدم حمل شهادة صحية، تحرير عدد 4 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير محضرين احوال تنفيذا لقرارات النيابة، و قد تم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام

وجاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور الوزير على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس أحمد ابراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية.

بتشديد الرقابة على المخابز و الانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام و ضبط الأسواق، وتحت إشراف الأستاذ جمال عمار وكيل المديرية.