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الخميس 16 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

كاميرون دياز وجيمي فوكس معًا من جديد في بطولة فيلم "العودة إلى الميدان"

كاميرون دياز وجيمي
كاميرون دياز وجيمي فوكس
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يعرض فيلم الأكشن الجديد “العودة إلى الميدان” على إحدى المنصات الإلكترونية اعتبارًا من يوم 15 من نوفمبر المقبل، وهو بطولة النجمين العالميين كاميرون دياز وجيمي فوكس.

قصة الفيلم تدور حينما كان يعمل مات وإيميلي عميلا الـ "سي آي إيه" والجاسوسان السابقان، يجدان نفسيهما مرغمين على العودة إلى الميدان بعد انكشاف أمرهما، وذلك بعد مرور سنوات على تقاعدهما وعيشهما لحياة طبيعية مع الأسرة.

الفيلم بطولة جيمي فوكس، كاميرون دياز، كايل تشاندلر، جلين كلوز، إندرو سكوت، جيمي ديميتريو، ماكينا روبرتس، رايلن جاكسون، ومن إخراج سيث جوردون، تأليف سيث جوردون وبرندان أوبرين، إنتاج جينو توبينغ، بيتر شيرنا، وشارلا سامبتر بردجيت من "شيرنين إنترتيمنت"، وبو بومان من "غود ون برودكشنز" وسيث جوردون من "إكزبت أ"، الإنتاج التنفيذي جيمي فوكس، ودتاري تورنر، وبرندان أوبرين، وتيم لويس.

كاميرون دياز وجيمي فوكس جديد بطولة فيلم العودة الميدان