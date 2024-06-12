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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط تاجري استروكس وشادو في المعصرة ودار السلام

صورة أرسيفية
صورة أرسيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض علي تاجري مخدرات بمنطقتي المعصرة ودار السلام، خلال حملة أمنية لضبط حائزي المواد المخدرة.

ونجحت القوة الأمنية في ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعصرة.. وبحوزته (كمية من مادة الإستروكس المخدر – فرد خرطوش - 1 كيلو جرام من نبات الشادو المخدر مُعدة للبيع – أدوات وخامات تصنيع وتعبئة المواد المخدرة).

 كما تم ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة دار السلام.. وبحوزته (كمية لمخدرات "الإستروكس، الآيس، البودر" – ميزان حساس – سلاح أبيض).
القبض علي عاطلين بحوزتهما عملات أجنبية مزورة ومخدرات بالمطرية
 

لاجهزة الامنية القبض علي تاجري مخدرات منطقتي المعصرة