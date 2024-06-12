ضبط تاجري استروكس وشادو في المعصرة ودار السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض علي تاجري مخدرات بمنطقتي المعصرة ودار السلام، خلال حملة أمنية لضبط حائزي المواد المخدرة.

ونجحت القوة الأمنية في ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعصرة.. وبحوزته (كمية من مادة الإستروكس المخدر – فرد خرطوش - 1 كيلو جرام من نبات الشادو المخدر مُعدة للبيع – أدوات وخامات تصنيع وتعبئة المواد المخدرة).

كما تم ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة دار السلام.. وبحوزته (كمية لمخدرات "الإستروكس، الآيس، البودر" – ميزان حساس – سلاح أبيض).

القبض علي عاطلين بحوزتهما عملات أجنبية مزورة ومخدرات بالمطرية

