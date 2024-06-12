وكيل تعليم شمال سيناء: لا شكاوى من امتحانات الثانوية العامة اليوم

أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن طلبة الثانوية العامة يؤدون اليوم الامتحانات في مادتي الاقتصاد والإحصاء، كمواد غير مضافة للمجموع، وذلك علي مستوي 15 لجنة امتحانية استقبلت طلبة الشهادة الثانوية العامة، وعددهم 4 آلاف و279 طالبًا وطالبة، في ثاني أيام امتحانات نهاية العام الدراسي، موضحا أن اليوم الأربعاء لم تصدر أي شكاوي أو مشكلات بخصوص امتحانات.

وقال إن «تعليم شمال سيناء» شكلت لجنة ثلاثية وغرفة عمليات مركزية بالعريش، للتواصل الدائم على مدار الساعة مع كل رؤساء اللجان لحصر ‏البيانات الخاصة بالطلاب، وسرعة التدخل حال حدوث أي طارئ أو مشكلات من شأنها أن تخل أو تعطل العملية الإمتحانية.

كل اللجان الإمتحانية في شمال سيناء مراقبة بالكاميرات

ولفت إلى أن كل اللجان الإمتحانية في شمال سيناء مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، تحسبًا لرصد أي ‏محاولات للغش، أو حدوث أي تجاوزات قد تخل بأعمال الامتحانات، مناشدا الطلاب بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان طبقا لقرارات ‏وزارة التربية والتعليم.‏

وناشد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة، بالحفاظ على كتيب المفاهيم الخاص بكل مادة، حيث أنه سيتم توزيعه ‏عليهم داخل اللجنة، مشيرًا إلى عدم الكتابة عليه أو داخله وتسليمه للملاحظين بعد انتهاء الإمتحان يوميًا، لافتًا إلى أنه غير مسموح للطالب بالخروج ‏بكتيب المفاهيم من اللجنة.

كما أكد «رضوان» جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب 4279 طالبًا وطالبة، منهم 464 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، و3492 طالب وطالبة بالشعبة العلمية علوم، و323 طالب وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات، موزعين على 15 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، كما أكد على تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والملاحظين بالأسرة والفرش والثلاجات وكل متطلبات المعيشة، حيث يبلغ إجمالي عدد الاستراحات بالمحافظة 18 استراحة بإجمالي سعة 885 فرد.

وأشار إلى تجهيز اللجان الإمتحانية لتهيئة المناخ اللازم للطلاب، وتم تعقيمها بالتعاون مع أجهزة المحافظة ‏المعنية، لافتًا إلى أن جميع اللجان مؤمنة بمعرفة أجهزة الشرطة المدنية.