إسرائيل تكثف هجماتها على رفح.. والولايات المتحدة تحذر من مخاطر اجتياح المدينة

تعرض قطاع غزة، على مدار الأيام الماضية، لضربات إسرائيلية مكثفة، إذ وقعت غارات في مناطق مختلفة من القطاع، واستهدفت الغارات الجوية خصوصاً مدينة رفح.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان، "طبقا لتوجيهات الحكومة الإسرائيلية وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية، تم فتح معبر إيريز الغربي"، بينما قالت الأمم المتحدة إنها لم تتمكن من نقل المساعدات عبر المعبرين الرئيسين مع غزة منذ أيام، محذرة من مجاعة تلوح في الأفق.

ودخلت قوات إسرائيلية مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة الثلاثاء، وسيطرت على الجانب الفلسطيني من المعبر مع مصر، في خطوة قالت الأمم المتحدة إنها تحرمها من ممر إنساني رئيس إلى القطاع.

وأعلنت هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، كوغات التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية والتي تشرف على الشؤون المدنية الفلسطينية، "نقل 200 ألف لتر من الوقود إلى المنظمات الدولية" عبر معبر كرم أبو سالم.

وقال بيان الجيش الإسرائيلي، "تم تنسيق عشرات شاحنات الدقيق من ميناء أسدود لصالح منظمة برنامج الأغذية العالمي بعد خضوعها لفحوصات أمنية"، في إشارة إلى البرنامج التابع للأمم المتحدة.

وبينما قال مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن إسرائيل أرسلت دبابات إلى شرق جباليا بشمال قطاع غزة بعد قصف جوي وبري مكثف، ما أدى إلى صعوبة تدفق المساعدات الإنسانية من جنوب القطاع إلى شماله، إذ تشمل العوائق الطرق المدمرة ونقاط التفتيش التي أقامتها إسرائيل في منطقة وادي غزة وسط القطاع لفرض رقابة صارمة على حركة البضائع والأشخاص. كذلك، يقع معظم المكاتب والمستودعات والمراكز اللوجستية التابعة لمنظمات الإغاثة في جنوب القطاع الفلسطيني.

كما أعلن مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني أن إسرائيل أرسلت دبابات إلى شرق جباليا بشمال قطاع غزة في وقت مبكر من صباح الأحد. وقالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 35034 فلسطينياً قتلوا وأصيب 78755 آخرون في الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023، والذي دمر معظم القطاع وتسبب في أزمة إنسانية شديدة.

كما توغلت القوات الإسرائيلية في عمق مخيم جباليا أكثر من المرة الأولى عندما غزت شمال غزة، مع اقتراب الدبابات من السوق المحلية.

كما أفادوا باندلاع أعنف معارك بالأسلحة النارية منذ أشهر هناك.

وأعاد الجيش الإسرائيلي إرسال دبابات للتوغل في حي الزيتون، وكذلك في حي الصبرة، إذ ذكر سكان أن قصفاً عنيفاً أدى لتدمير منازل عدة بعضها بنايات سكنية.

كما قال كل من الجناح العسكري لحركة "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي" إن عناصرهما هاجموا قوات إسرائيلية في مناطق عدة داخل قطاع غزة بالصواريخ المضادة للدبابات وقذائف مورتر، ومنها رفح التي كانت تشكل الملاذ الأخير لما يربو على مليون فلسطيني.

وأشارت شركة الاتصالات الفلسطينية إلى أن خدمات الإنترنت في المناطق الجنوبية من القطاع استؤنفت بعد انقطاعها ساعات عدة بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر.

في حين أكد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هاليفي، أن الجيش فشل في منع هجمات 7 أكتوبر، وإنه يتحمل المسؤولية عن ذلك.

وأضاف هاليفي في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية، "أتحمل المسؤولية عن حقيقة فشل الجيش الإسرائيلي في مهمته، المتمثلة في حماية مواطني إسرائيل، وأشعر بثقله على كتفي كل يوم، وفي قلبي أفهم معناها تماماً".

وشدد رئيس الأركان أيضاً على أن إسرائيل مصممة على إكمال الحرب في قطاع غزة، وسنرد بقوة على أي محاولة للإضرار بنا".

من جانبه، حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من أن هجوم إسرائيلي واسع على رفح يزرع الفوضى دون القضاء على "حماس"، مقرا أن عدد المدنيين الذين قضوا في الحرب أكثر من عدد القتلى في صفوف الحركة الفلسطينية.

ورأى بلينكن أن الخطة الحالية التي تدرسها إسرائيل في رفح "قد تلحق أضرار هائلة في صفوف المدنيين من دون حل المشكلة".