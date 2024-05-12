وزير التعليم العالي: صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

جاءت التعيينات على النحو التالي: تعيين دكتورة فاطمة أحمد عابد علي، عميدًا لكلية التمريض جامعة القاهرة، ودكتور محمود محمد عبدالصبور المغربي، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية.

كما تم تعيين دكتور هاني سعيد عبدالمنعم محمد، عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة طنطا، ودكتور حمدي أحمد عبداللطيف الغندور، عميدًا لكلية الهندسة جامعة دمياط، ودكتور وليد محمد عفيفي محمد، عميدًا لكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، ودكتور عبدالله محمد مناع الطحاوي، عميدًا لكلية التربية الرياضية "بنين" جامعة الزقازيق.